Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция за съемку руин города Майя

Мэри Поппинс советского кинематографа Наталья Андрейченко угодила в неприятную историю в Мексике, где она проводит много времени и живет большую часть года. Актриса вместе со своими коллегами сейчас снимает новый проект — онлайн-курсы «От сердца к сердцу». Премьера пройдет уже этой весной.

Как рассказал продюсер проекта Ян Трунцев, Андрейченко решила снять один из выпусков на руинах древнего города Майя в Ушмале. Однако, как позже выяснилось, снимать в Мексике в этом парке категорически запрещено. Любопытно, что съемка велась Андрейченко с квадрокоптера, что вообще нельзя делать в этой стране.

В итоге Андрейченко и вся ее съемочная группа были доставлены в полицейский участок. Актриса начала рассказывать, что снимает вообще-то домашнее кино. В полицейском участке она вела себя очень экспрессивно, что смутило мексиканских стражей правопорядка.

В итоге они решили отпустить звезду, не захотев с ней связываться. К счастью, полицейским не удалось обнаружить квадрокоптер актрисы, который был спрятан в объемную сумку. В противном случае последствия могли быть печальными, сообщает «7 дней».