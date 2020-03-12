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Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция за съемку руин города Майя

Звезда советского кинематографа едва не угодила за решетку.

Наталью Андрейченко задержала мексиканская полиция за съемку руин города Майя
Андрейченко едва не угодила в тюрьму в Мексике/http://globallookpress.com/

Мэри Поппинс советского кинематографа Наталья Андрейченко угодила в неприятную историю в Мексике, где она проводит много времени и живет большую часть года. Актриса вместе со своими коллегами сейчас снимает новый проект — онлайн-курсы «От сердца к сердцу». Премьера пройдет уже этой весной.

Как рассказал продюсер проекта Ян Трунцев, Андрейченко решила снять один из выпусков на руинах древнего города Майя в Ушмале. Однако, как позже выяснилось, снимать в Мексике в этом парке категорически запрещено. Любопытно, что съемка велась Андрейченко с квадрокоптера, что вообще нельзя делать в этой стране.

В итоге Андрейченко и вся ее съемочная группа были доставлены в полицейский участок. Актриса начала рассказывать, что снимает вообще-то домашнее кино. В полицейском участке она вела себя очень экспрессивно, что смутило мексиканских стражей правопорядка.

В итоге они решили отпустить звезду, не захотев с ней связываться. К счастью, полицейским не удалось обнаружить квадрокоптер актрисы, который был спрятан в объемную сумку. В противном случае последствия могли быть печальными, сообщает «7 дней».

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