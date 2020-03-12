«Он заплакал, когда узнал, что она выходит за меня, а не за Егора»: Кончаловский вспомнил деда Высоцкой

Как отметил режиссер, пожилой человек просто ушел на балкон.

Режиссер Андрей Кончаловский в эфире шоу «Жалкая замена литературы» с Дмитрием Быковым вспомнил непростой разговор с дедом своей супруги актрисы Юлии Высоцкой. Напомним, что он на 36 лет старше жены.

«Дед Юли заплакал, когда узнал, что она выходит замуж за меня, а не за Егора, моего сына. Тогда он просто ушел на балкон, чтобы скрыть слезы. Такой вот замечательный человек был». Андрей Кончаловский

Отметим, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Кончаловский и Высоцкая уже много лет счастливы вместе. Несколько лет назад они обвенчались.

У пары двое детей. Дочь Мария и сын Петр. Несколько лет назад наследница попала в ДТП во Франции. Кончаловский и Высоцкая не рассказывают прессе о ее текущем состоянии. При этом недавно режиссер был в гостях у журналиста и телеведущего Владимира Познера. Он обмолвился, что живет ради здоровья дочери. Поставить ее на ноги — цель всей его жизни.