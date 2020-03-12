Бандурин отказался от помощи Вашукова, когда у него сгорел дом

Артист эстрады Михаил Вашуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что его коллега юморист Николай Бандурин, когда у него дотла сгорел коттедж, отказался от помощи некогда близкого друга. Вместе они ездили с гастролями на протяжении 23 лет. Дуэт распался в 2006 году.

«Я позвонил ему один из первых. Мне до этого друзья рассказали о его беде. Я спросил, надо ли подъехать и чем-то помочь. Наши дома расположены буквально в семи километрах друг от друга. Надо всего лишь перейти Ярославское шоссе. Я предложил одежду. Но он и его жена Марина наотрез отказались от любой нашей помощи. Сказали, что ни в чем не нуждаются. Наше дело предложить, ваше дело отказаться».

Михаил Вашуков

Как сказал Вашуков, раньше они были с Бандуриным не разлей вода. Даже женились друг за другом спустя две недели, но после расставания отношения, конечно, охладели.

«Я помню, как мы с Валентиной пошли в ЗАГС. Но нам сказали, что надо ждать три месяца. В итоге Маринка, будущая жена Бандурина, достала нам справку, якобы Валентина беременна. Нас сразу расписали», — поделился куплетист.