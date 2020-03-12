«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

«Он постарел лет на десять»: жена Вашукова раскрыла детали творческого расставания мужа с Бандуриным

Как отметила Валентина, супруг тяжело переживал окончание их общей карьеры.

«Он постарел лет на десять»: жена Вашукова раскрыла детали творческого расставания мужа с Бандуриным
Жена Вашукова вспомнила болезненный разговор мужа с Бандуриным/http://globallookpress.com/

Жена куплетиста Михаила Вашукова Валентина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила болезненное творческое расставание супруга с юмористом Николаем Бандуриным. Вместе они выступали на протяжении 23 лет. Однажды Бандурин позвал к себе Вашукова домой и сказал, что он начинает отдельную карьеру.

Валентина Вашукова. Фото
Валентина Вашукова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он постарел лет на десять. Пришел домой после того разговора сам не свой. Просто мне сказал: «Оставь меня в покое». Потом добавил, что у него начинается новая жизнь. Произнес фразу: «Я им не нужен». Я даже запомнила день, когда это случилось – 10 января 2006 года. Для нашей семьи — это предательство. Для них – не знаю. Бог им судья».

Валентина Вашукова

Как отметил Михаил Вашуков, сначала они решили отдохнуть с Бандуриным от совместного творчества на месяц, но вскоре стало понятно, что дуэт распадается окончательно.

«Я уже через месяц сделал сольную программу. Да и Николай стал ездить с другим партнером. Так мы и стали учиться жить заново», — заметил куплетист.

Тэги

Валентина ВашуковаМихаил ВашуковНиколай БандуринПрограмма "Судьба человека"
Loading...