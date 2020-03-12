«Он постарел лет на десять»: жена Вашукова раскрыла детали творческого расставания мужа с Бандуриным

Жена куплетиста Михаила Вашукова Валентина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила болезненное творческое расставание супруга с юмористом Николаем Бандуриным. Вместе они выступали на протяжении 23 лет. Однажды Бандурин позвал к себе Вашукова домой и сказал, что он начинает отдельную карьеру.

«Он постарел лет на десять. Пришел домой после того разговора сам не свой. Просто мне сказал: «Оставь меня в покое». Потом добавил, что у него начинается новая жизнь. Произнес фразу: «Я им не нужен». Я даже запомнила день, когда это случилось – 10 января 2006 года. Для нашей семьи — это предательство. Для них – не знаю. Бог им судья». Валентина Вашукова

Как отметил Михаил Вашуков, сначала они решили отдохнуть с Бандуриным от совместного творчества на месяц, но вскоре стало понятно, что дуэт распадается окончательно.