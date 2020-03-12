Ужин при свечах: сестра Ольги Бузовой устроила романтику в квартире без отделки

Не так давно Анна Бузова стала хозяйкой московского жилья.

Сестра знаменитой поющей телеведущей Ольги Бузовой Анна ждет — не дождется, когда сможет справить новоселье в своей собственной квартире, обладательницей которой стала не так давно. Сначала ей предстоит ремонт и отделка жилья, а потом обустройство гнездышка.

Чтобы скрасить ожидание, девушка решила устроить сюрприз возлюбленному и организовала домашний ужин. Только светская львица призналась, что столкнулась с проблемой – электричества в помещении не оказалось. Но от этого вечер стал более романтичным.

«Когда еще мы поужинаем в бетонных стенах при свечах? Как думаете, понравился сюрприз?» — подписала свою публикацию в «Инстаграме» Бузова-младшая.

Некоторые фолловеры восхитились задумкой Анны и предположили, что сюрприз точно понравился. Многие продолжили поздравлять звезду с покупкой.

Кстати, не так давно стало известно, что сестры Бузовы, долгое время находящиеся в ссоре, помирились. Анна более полугода не общалась с Ольгой, они отписались друг от друга в соцсетях.