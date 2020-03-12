Михаил Вашуков объяснил, почему распался их дуэт с Николаем Бандуриным

Артист эстрады Михаил Вашуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему распался их дуэт куплетистов с Николаем Бандуриным.

По его словам, бывали времена, когда они давали по девять концертов за день. Артисты собирали полные залы во многих городах страны.

«Я был старостой курса в музыкальном училище при Ленинградской консерватории. Мне сказали, что к нам придет человек из армии. Попросили присмотреться к нему. Это и был Коля Бандурин. Мы в то время на сцене этюды показывали, а он ни разу при просмотре не улыбнулся. Я спросил его, неужели не смешно. А он ответил, что не смотрел на нас, а спал. После армии еще не отошел».

Михаил Вашуков

Как отметил Вашуков, вместе они выступали на протяжении 23 лет.