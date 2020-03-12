«Ты вылечился после этого?»: Галкин высмеял Моргенштерна

На очередное YouTube-шоу «Музыкалити» Максим Галкин пригласил хип-хоп исполнителя Пашу Техника и поп-певца Шуру. Речь зашла об их коллеге по цеху рэпере Моргенштерне, известным своими шумными вечеринками, а также привязанностью к противоположному полу.

Хип-хопер заметил, что лично знаком с рэпером и даже бывал у него в гостях. Галкин не удержался и съязвил в ответ: «И как же ты вылечился после этого?».

Отметим, что юморист тоже знает Моргенштерна, недавно он приглашал его к себе на передачу в качестве участника. В эфире Максим вел себя по отношению к музыканту очень деликатно и не позволил себе в его адрес ни одного резкого высказывания.

С приятными впечатлениями от Галкина ушел и сам рэпер, в личном блоге он с гордостью поставил снимок с мужем Пугачевой и своим напарником по эфиру Николаем Басковым.