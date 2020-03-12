Полина Гагарина прокатилась на метро и назвала свой точный вес

Певица Полина Гагарина в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками и ответила на самые интересные вопросы. Звезда разместила снимок, на котором она едет на метро. При этом, чтобы, судя по всему, ее никто не узнал, Полина Гагарина надела на голову платок.

«Я бы и сама себя не узнала. Метро – вещь. Успеваю на работу», — заявила она.

Далее исполнительница сообщила, что пришло время ответить на вопросы подписчиков. Первым делом она сказала, что проезд в московском метро стоит 55 рублей (на самом деле с 1 февраля 2020 года проезд стоит 57 рублей, — Прим. ред.). Ее концерт длится примерно два часа. Совсем скоро выйдет ее дуэт с музыкантом и давним товарищем Сергеем Лазаревым.

Кроме того, звезда сообщила, что свободное от работы время любит проводить на даче. Она отметила, что очень любит свою работу и ее вдохновляют люди вокруг. Певица очень хочет выступить еще раз в американском Лос-Анджелесе. Кроме того, она мечтает выиграть престижную музыкальную премию «Грэмми».

В конце своего откровенного разговора с подписчиками Полина Гагарина сообщила, что ее рост 170 сантиментов, а вес, который был с утра, 50 килограммов 70 граммов.