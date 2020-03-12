Тарасова обозначила примерные сроки проведения чемпионата мира по фигурному катанию

Тренер Татьяна Тарасова в Instagram сообщила, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет не раньше октября 2020 года. Напомним, что мировое первенство было отменено из-за коронавируса. Спортивные чиновники решили не рисковать здоровьем фигуристов.

«Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года». Татьяна Тарасова

Отметим, что главными фаворитками соревнований в женском одиночном катании считались три юные ученицы наставницы Этери Тутберидзе. Сейчас все девушки очень расстроены из-за отмены мирового первенства в Канаде, к которому они упорно готовились.

Ранее серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева заявила, что в Монреале должен был состояться ее дебют в роли комментатора. Она расстроена, что этого пока не случится.

В то же время спортсменка заметила, что здоровье фигуристов превыше всего. Также из-за коронасируса приостановили регулярный чемпионат НБА.