«Мышцы пресса снова надорваны»: Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку

Певица Юлия Савичева в Instagram сообщила, что вынуждена отменить свой гастрольный тур по городам Дальнего Востока, который так ждали местные жители. При этом она пообещала, что как только придет в норму, обязательно приедет с гастролями в эту дальнюю точку страны.

Как отметила Савичева, она репетировала с хореографом танцевальный номер для концертов. В итоге звезда почувствовала в какой-то момент дикую боль. Каждый поворот тела в сторону доставляет ей неприятные ощущения. Певица считает, что дала о себе знать травма, полученная много лет назад на проекте «Звездный лед».

«Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны… Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры». Юлия Савичева

Напомним, что на проекте «Звездный лед» Юлия Савичева выступала с французом Жеромом Бланшаром. В 2004 году он стал чемпионом своей страны в парном катании, выступая с Сабриной Лефрансуа. В 2011 году этот фигурист стал участником чемпионата России в паре с Марией Мухортовой.