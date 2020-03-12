Игрок «Юты» Руди Гобер, из-за которого прервали сезон в НБА, смеялся над коронавирусом

Игрок клуба НБА «Юта Джаз» 27-летний француз Руди Гобер смеялся над коронавирусом. Несколько дней назад его спросили, как он относится к этой опасной инфекции. В ответ француз посмеялся и демонстративно потрогал руками стол и все микрофоны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Parce qu’il n’y a pas que le foot ⚽️ dans la vie. Il y’a le basket 🏀 aussi. 🔴 La NBA a annoncé officiellement que la saison était suspendue. Rudy Gobert 🇫🇷 serait infecté par le #coronavirus d’après @TheAthleticNBA Regardez ce qu’il avait fait 😭 pic.twitter.com/3bevfGp5rp — BeFoot (@_BeFoot) March 12, 2020

Отметим, что в Твиттере НБА появилось сообщение – сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира приостановлен. Причиной стал коронавирус, который найден у одного из баскетболистов «Юты Джаз». Он сдал положительный тест. Речь как раз идет о Руди Гобере.

NBA To Suspend Season Following Tonight’s Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

В заявлении также говорится, что перерыв будет использован для определения дальнейших шагов. Когда возобновится сезон в НБА, пока неизвестно.

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Добавим, что коронавирус уже спутал карты многим спортсменам. Отменен, к примеру, чемпионат мира по фигурному катанию, где главными фаворитками в женском одиночном разряде считались ученицы тренера Этери Тутберидзе.