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Игрок «Юты» Руди Гобер, из-за которого прервали сезон в НБА, смеялся над коронавирусом

У баскетболиста после проведенных анализов нашли опасную инфекцию.

Игрок «Юты» Руди Гобер, из-за которого прервали сезон в НБА, смеялся над коронавирусом
Гобер подшучивал над коронавирусом/https://www.instagram.com/rudygobert27/

Игрок клуба НБА «Юта Джаз» 27-летний француз Руди Гобер смеялся над коронавирусом. Несколько дней назад его спросили, как он относится к этой опасной инфекции. В ответ француз посмеялся и демонстративно потрогал руками стол и все микрофоны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в Твиттере НБА появилось сообщение – сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира приостановлен. Причиной стал коронавирус, который найден у одного из баскетболистов «Юты Джаз». Он сдал положительный тест. Речь как раз идет о Руди Гобере.

В заявлении также говорится, что перерыв будет использован для определения дальнейших шагов. Когда возобновится сезон в НБА, пока неизвестно.

Добавим, что коронавирус уже спутал карты многим спортсменам. Отменен, к примеру, чемпионат мира по фигурному катанию, где главными фаворитками в женском одиночном разряде считались ученицы тренера Этери Тутберидзе.

Тэги

БК "Юта Джаз"НБАРуди ГоберФранцияЭтери Тутберидзе
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