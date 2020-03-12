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«Теперь же ты там нас береги»: Евгений Гор обратился к рано ушедшей из жизни маме

Родительница музыканта Надежда Горшечкова была помощником президента России.

«Теперь же ты там нас береги»: Евгений Гор обратился к рано ушедшей из жизни маме
Гор вспомнил маму, которая ушла из жизни/http://globallookpress.com/

Музыкант Евгений Гор трогательно обратился на своей страничке в Instagram к маме, которая ушла из жизни. Певец обожал родительницу и ее смерть стала для него огромным горем.

«6 марта. Тебе было бы… И от меня миллион цветов… И тысячи несказанных слов… Океан «взахлеб» и рек «мам, помоги». Теперь же ты там нас береги».

Евгений Гор

Отметим, что Евгений Гор родился в 1980 году. Его отец — преподаватель музыки Михаил Горшечков. Мама Надежда Горшечкова была одним из помощников президента России.

Добавим, что в 2003 году состоялось судьбоносное знакомство Евгения Гора со своей гражданской супругой Надеждой Бабкиной. Их роман длится уже больше пятнадцати лет. Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте и различные пересуды, они счастливы вместе.

Евгений Гор учился в Удмуртском государственном университете на факультете романо-германской филологии. По специальности он переводчик и филолог. Сейчас он активно занимается музыкой.

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