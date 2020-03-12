У Евгении Медведевой сорвался дебют в роли комментатора из-за коронавируса

Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева в Instagram посетовала, что у нее из-за отмены чемпионата мира по фигурному катанию в канадском Монреале сорвался дебют в роли комментатора. Прославленная фигуристка хотела попробовать себя в несколько другой ипостаси.

По словам спортсменки, все участницы предстоящего первенства мира очень сильно расстроились. У нее самой на душе очень тяжело, но в данной ситуации уже ничего нельзя сделать.

«На этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз!» Евгения Медведева

больше по теме Медведева назвала момент ухода от Тутберидзе к Орсеру самым сложным в жизни Как отметила фигуристка, ей пришлось полностью изменить свою жизнь.

Отметим, что чемпионат мира в Монреале, который должен был стартовать через несколько дней, отменили из-за эпидемии коронавируса. Не исключено, что он в итоге пройдет осенью. Именно об этом сейчас активно говорят спортивные чиновники. На мировом первенстве основными фаворитками в женском одиночном катании считались юные подопечные тренера Этери Тутберидзе. Все девушки сейчас очень сильно расстроены, что им не удастся выступить перед канадской публикой.

Сама Медведева, напомним, сейчас как раз тренируется в Канаде у местного наставника Брайана Орсера. К нему она перебралась чуть меньше двух лет назад от Этери Тутберидзе. Каких-то значимых побед под руководством канадского наставника девушка пока не добивалась. Некоторые считают, что ей уже пора завершать карьеру.