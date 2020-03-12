Светлана Бондарчук в пальто на голое тело заговорила о Лене Миро и хейтерах

Звездная модель, которой уже 51 год, находится просто в прекрасной форме.

Модель Светлана Бондарчук в Instagram разместила очень смелый снимок. На фотографии она накинула пальто на голое тело. При этом у звезды, которой уже 51 год, великолепная фигура. Верхняя одежда не смогла скрыть изящных изгибов ее точеной фигуры. У модели длинные ноги, тонкая талия и великолепная грудь, которая не может оставить равнодушным мужчин.

Как отметила бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, ее призыв адресован всем хейтерам, которых на ее страничке, безусловно, хватает. Как она заметила, у любителей дерзких, горячих и жестких комментариев появился прекрасный шанс отличиться.

«Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать, глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре, то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью для моего проекта «Света вокруг Света».

Светлана Бондарчук



Отметим, что Лена Миро – популярный блогер. На ее страничке в «Живом журнале» регулярно появляются новости о знаменитостях, которых она обсуждает и зачастую осуждает за их поступки. Не так давно она нелестно отозвалась как раз о Светлане Бондарчук. Как говорила Миро, модель совсем не заботится о своей дочери, которую якобы отправила за рубеж. Как известно, у дочери Бондарчук серьезное заболевание. Судя по всему, тот пост Миро задел за живое Светлану Бондарчук.