Мария Кожевникова восемь лет не общалась с отцом-хоккеистом

Актриса Мария Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что на протяжении восьми лет не общалась со своим отцом известным хоккеистом двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Александром Кожевниковым. Ее родители развелись, когда будущей звезде сериала «Универ» было 12 лет.

«Был очень сложный период тогда в моей жизни. Я из девочки в розовых очках превратилась в девушку. Пропустила через себя бурю эмоций. Я скрывала от подруг, что родители разошлись. Много было комплексов, конечно, у меня в те годы. Но к 20 годам поняла, что родители ничем мне не обязаны. Спасибо им за жизнь. Я долгое время не общалась с отцом – восемь лет. Он жил к тому же в другой стране. В 20 лет мы встретились и стали общаться. У меня нет никакой злости и ненависти к нему». Мария Кожевникова

Как отметила актриса, ее супруг и отец очень разные люди. «Ничего общего не могу между ними найти. Единственное, что их объединяет — юмор. А так они разные. Муж Женя только своих людей пускает в свой мир, папа же более открытый», — сказала она.

По словам актрисы, ей повезло с супругом. «Кому-то надо подбрасывать дровишек в очаг любви, кому-то не надо, как нам. Мы почти десять лет вместе с Женей. Меня просто Боженька любит. У меня идеальный муж», — заметила она.