«Если будет надо, то пойду»: Мария Кожевникова не исключила возвращения в политику

Актриса Мария Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что не исключает своего возвращения в политику.

Напомним, что звезда сериала «Универ» с 2011 по 2016 год была депутатом Госдумы шестого созыва. Причем она родила трех детей пока была слугой народа.

«Ситуации бывают разные. Если надо будет, то пойду. Я не просила декретный отпуск, когда находилась в Госдуме. У меня были в те годы замечательные беременности, которые протекали без осложнений. Чувствовала себя прекрасно. Помню, что рожала и вскоре выходила на работу». Мария Кожевникова

Актриса отметила, что годы в Госдуме были очень сложными. «Мне там было очень тяжело с моим повышенным чувством справедливости. Большинству чиновников на все наплевать. Сталкивалась с откровенным цинизмом. Мне с моей психикой было тяжело. Я вот, например, считаю, что все дети должны лечиться бесплатно. И вроде у нас есть такой закон, но он почему-то не действует. Я считаю, что глобальная проблема у нас – это больные дети и их лечение. Они умирают каждый день. У них нет этих фантиков, я сейчас про деньги, чтобы заплатить за реабилитацию», — сказала она.