«Ювентус» подтвердил первый случай заражения коронавирусом в их клубе

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» дал официальное подтверждение факту первого заражения их игрока коронавирусом. Положительный результат теста выявился 11 марта у 25-летнего защитника Даниэля Ругани, сообщает КП.

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Как сообщила пресс-служба «Ювентуса», клуб выполняет все процедуры, которые предусмотрены законом в этом случае. По их данным, болезнь протекает у футболиста бессимптомно.

В свою очередь Ругани сделал собственное заявление в личном блоге.