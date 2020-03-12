«Ювентус» подтвердил первый случай заражения коронавирусом в их клубе

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» дал официальное подтверждение факту первого заражения их игрока коронавирусом. Положительный результат теста выявился 11 марта у 25-летнего защитника Даниэля Ругани, сообщает КП.
Как сообщила пресс-служба «Ювентуса», клуб выполняет все процедуры, которые предусмотрены законом в этом случае. По их данным, болезнь протекает у футболиста бессимптомно.
В свою очередь Ругани сделал собственное заявление в личном блоге.
«Вы прочли новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Однако в этот момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий между людьми! Давайте сделаем все необходимое, чтобы обезопасить себя, своих близких и тех, кто нас окружает», — можно прочитать в его Instagram.