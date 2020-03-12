«Киркорова сыграет Милош Бикович»: Ургант прошелся по популярности сербского актера

Внезапная слава сербского актера Милоша Биковича не дает покоя Ивану Урганту. Журналист то и дело подначивает звезду, на очередном его вечернем шоу на Первом канале вновь не обошлось без колкостей в его сторону.

В студию «Вечернего Урганта» пришли актрисы Светлана Устинова и Ирина Антоненко, которые снялись в сериале «Магомаев», стартовавшем на главном телеканале страны. Телеведущий неожиданно заявил:

«Успех сериала «Магомаев» уже сподвиг продюсеров Первого канала на съемки сериала тоже про известного певца, который называется «Киркоров». Светлана будет играть Ольгу, PR-директора Киркорова, Ирина — домработницу Филиппа Люсю. Естественно, самого Киркорова будет играть Милош Бикович, потому что он так же похож на Киркорова, как и на Магомаева. Так что вот такое распределение ролей. Как вам?» — просил он актрис.

Девушки ответили Ивану, что это прекрасная идея. А на их вопрос, кто выступит в роли Пугачевой, Ургант заявил, что он.

Ранее мы писали о том, как Бикович воспринял предложение продюсера сыграть Магомаева. Оказалось, что сербский актер ничего не знал о советском короле поп-сцены.