Apple может отменить презентацию своего нового смартфона из-за коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по планете и, как следствие, многие крупные мероприятия мирового масштаба отменяются, чтобы не подвергать опасности зрителей. В среду, 11 марта, стало известно об отмене ежегодной выставки компьютерных развлечений и видеоигр Е3, которая была запланирована на начало июня в Лос-Анджелесе. Чуть позднее стало известно, что компания Apple также намерена отказаться от проведения презентации своего долгожданного смартфона iPhone 9 (SE2).

Издание Gizmochina сообщило о том, что выставка, которая должна была состояться уже в конце марта, отменена. И хотя Apple официально информацию пока не подтвердила, шансы на то, что новость окажется ошибочной, невероятно малы. По словам экспертов, причиной отмены стал не только коронавирус, но и нехватка новых смартфонов, которая, впрочем, тоже произошла из-за коронавируса.

Многие заводы компании Apple все еще находятся на карантине, так что неизвестно, когда поставки возобновятся в полном объеме.