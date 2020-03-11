«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

«Хочу с ним поговорить»: погибший муж блогера Диденко начал являться к ней во сне

Девушка продолжает активно делиться своими эмоциями после семейной трагедии.

«Хочу с ним поговорить»: погибший муж блогера Диденко начал являться к ней во сне
Екатерина Диденко ведет блог о лекарствах. Фото: instagram.com/didenko.katerina/

Блогер-фармацевт Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке в честь ее дня рождения, продолжает изливать душу подписчикам, рассказывая, как пытается пережить трагедию.

Напомним, 29 февраля ее супруг Валентин высыпал в бассейн большое количество сухого льда, а когда реагент стал взаимодействовать с водой, мужчина предложил гостям праздника еще и искупаться там. В итоге он и двое купавшихся скончались, еще несколько человек получили отравления. После этого многие люди стали осуждать Екатерину за то, что она не предвидела этой беды, а после трагедии сразу же рассказала обо всем подписчикам.

11 марта блогер продолжила делиться своими эмоциями. В «сториз» она поведала, что дети помогают ей не впадать в депрессию, а сама она потеряла аппетит и спит только благодаря снотворному (название и упаковку препарата тут же опубликовала). Потом девушка призналась, что уже дважды видела мужа во сне, хотя ранее он ей никогда не снился.

Екатерина Диденко
После трагедии на страницу Диденко подписались тысячи человек, и она продолжает публиковать контент для них. Фото: instagram.com/didenko.katerina/

«Во сне я хочу с ним поговорить, но он молчит и ничего не говорит», — поделилась Екатерина.

В завершении она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, а хейтеров призвала не писать ей гадости. Добавим, девушку критикуют за то, что она «ловит хайп» на страшной трагедии, произошедшей в ее семье.

Тэги

блогерыВалентин ДиденкоДиденко новостиЕкатерина Диденкосновидениясонсупруги
Loading...