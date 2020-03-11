«Хочу с ним поговорить»: погибший муж блогера Диденко начал являться к ней во сне

Блогер-фармацевт Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке в честь ее дня рождения, продолжает изливать душу подписчикам, рассказывая, как пытается пережить трагедию.

Напомним, 29 февраля ее супруг Валентин высыпал в бассейн большое количество сухого льда, а когда реагент стал взаимодействовать с водой, мужчина предложил гостям праздника еще и искупаться там. В итоге он и двое купавшихся скончались, еще несколько человек получили отравления. После этого многие люди стали осуждать Екатерину за то, что она не предвидела этой беды, а после трагедии сразу же рассказала обо всем подписчикам.

11 марта блогер продолжила делиться своими эмоциями. В «сториз» она поведала, что дети помогают ей не впадать в депрессию, а сама она потеряла аппетит и спит только благодаря снотворному (название и упаковку препарата тут же опубликовала). Потом девушка призналась, что уже дважды видела мужа во сне, хотя ранее он ей никогда не снился.

«Во сне я хочу с ним поговорить, но он молчит и ничего не говорит», — поделилась Екатерина.

В завершении она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, а хейтеров призвала не писать ей гадости. Добавим, девушку критикуют за то, что она «ловит хайп» на страшной трагедии, произошедшей в ее семье.