«Спасибо тем, кто покупает»: Павел Астахов признался, что его книги приносят прибыль

Знаменитый телесудья, бывший детский омбудсмен страны Павел Астахов рассказал, что добился больших успехов в литературной деятельности. Его книги приносят прибыль, он стал автором двух десятков произведений, в том числе в соавторстве с писательницей Татьяной Устиновой.

Более того, роман «Рейдер» стал абсолютным бестселлером – его переиздавали 27 раз, продано более полумиллиона экземпляров.

«Сейчас у меня в производстве 12 творческих проектов в двух издательствах, – поделился творческими планами юрист. И подчеркнул: «Писательский труд очень тяжел. Спасибо нашим читателям, спасибо тем, кто покупает и «голосует рублем», — признался юрист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Отметим, что Павел Астахов возвращается на телеэкран. Он станет ведущим в новом сезоне программы «По делам несовершеннолетних» на телеканале «Dомашний». Каждый выпуск шоу — это история того или иного правонарушения, совершенного подростком, которое судья будет разбирать в ходе судебного заседания и выносить приговор.