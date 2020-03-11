«Я разочарована в отношениях»: Поклонская вспомнила тяжелый развод с Соловьевым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что очень тяжелый период в ее жизни был, когда она рассталась с мужем.

Напомним, Поклонская состояла в браке с заслуженным юристом России, 47-летним руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьевым.

«Самое сложное время, кроме 2014 года, когда в Крыму прошел референдум? Это период развода. Я разочарована в отношениях. Именно в честных, добрых отношениях. Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, и ты понимаешь. Блин. Но ведь ты могла это все увидеть раньше. Но ты же позволила реализовать себя до конца, показать свое лицо и только потом сказала «хватит». Себя ругаешь. Ну почему ты даешь возможность. Надо сразу говорить». Наталья Поклонская

Отметим, что за Соловьева экс-прокурор Крыма вышла замуж в августе 2018 года. Свадьба состоялась в Крыму. В браке с заслуженным юристом России она была чуть больше года.

Добавим, что у Поклонской есть дочь Анастасия. Она родилась в 2005 году, сообщает RT.