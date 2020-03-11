«Правая нога болит»: Валентина Талызина прокомментировала свою госпитализацию

В среду, 11 марта, стало известно, что знаменитую отечественную актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину госпитализировали в один из реабилитационных центров столицы.

Близкие звезды поспешили заверить общественность, что ничего страшного с Талызиной не произошло, это плановая госпитализация – 85-летняя звезда театра и кино проходит очередной восстановительный курс после перенесенного осенью 2019 года микроинсульта.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался со всенародной любимицей, чтобы справиться о самочувствии. Бодрым спокойным голосом артистка заверила, что у нее все хорошо.

«Все нормально, все хорошо. Чувствую себя хорошо. Положили, потому что правая нога болит», — сказала звезда и попросила ее не беспокоить.

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Дочь Талызиной Ксения Хаирова ранее сообщила «Известиям», что ее мать в порядке, чувствует себя прекрасно.

Мы желаем знаменитой артистке здоровья и скорейшего возвращения к творческому процессу. Несмотря на почтенный возраст — звезда отметила 85-летний юбилей 22 января — она по-прежнему востребована в киноиндустрии и служит в Театре им. Моссовета.