Более 40 лет на сцене: в Москве вручили премию «Признание»

11 марта для тех, кто собрался на корабле Radisson на прогулку речную прогулку, — день особенный. В среду благотворительный фонд «Артист» вручил премию «Признание».

Номинантами стали артисты, работники театра и кино из разных регионов России. Каждый из них отдал своей профессии более 40 лет, на их счету десятки сыгранных ролей, тысячи самых ярких и запоминающихся снимков, а впереди много работы — все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью.

Ведущими праздничной церемонии стали Евгений Миронов, Мария Миронова, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.

«Собравшимся нам хочется сказать спасибо за многолетний вклад в искусство, за служение театру и развитие культуры нашей страны. Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна», — признался со-учредитель Фонда, народный артист России Евгений Миронов.

География номинантов впечатляет: они собрались из Тюмени, Пятигорска, Дербента, Сарова, Альметьевска, Новокузнецка, Новошахтинска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Саратова, Абакана и Владивостока.

Среди них можно увидеть Марину Петровну Никольскую, профессора кафедры мастерства актера. Вот уже 65 лет она работает в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина; Лебедева Николая Сергеевича, Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста РФ; Гусакова Виктора Андреевича, солиста Ставропольского государственного театра оперетты; Береговую Зинаиду Николаевну, актриса и заведующая труппой Тюменского театра кукол, заслуженную артистку РФ; Александрова Игоря Абрамовича, главного фотографа и настоящего летописца МХАТа, и многих других.

Когда слово передали Игорю Вернику, он начал с благодарности. Именно собравшимся знаменитый актер выразил свою признательность за умение «чувствовать, сострадать, любить».

«Мы должны помнить о тех, кто научил нас своим творчеством… и уметь сказать им «спасибо». Для артистов и работников культуры нет большего счастья, чем ощущение признания, внимания и уважения», — отметил соучредитель Фонда, народный артист России Игорь Верник.

Для всех собравшихся приготовили специальные подарки: номинанты получили статуэтку, денежную премию и памятный подарок – мягкий плед.

«Пледы из натуральной шерсти символизируют наше тепло, которое мы дарим нашим любимым артистам. Еще премия 100 тысяч рублей и букет цветов», — рассказала Ольга Каталина, директор фонда «Артист».

Среди подопечных Фонда более 2 500 деятелей культуры и искусства старшего поколения из 65 городов России. Фонд «Артист» оказывает помощь своим подопечным в разных жизненных ситуациях: от моральной поддержки до помощи в быту.

Поддержать Фонд можно, осуществив денежный перевод на сайте или отправив смс со словом BRAVO и суммой цифрами на номер 3434.