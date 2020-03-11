«Обычная девушка, красивая женщина»: Поклонская высказалась о Собчак

По словам депутата Госдумы, она готова строить диалог со светской львицей.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что нормально относится к светской львице Ксении Собчак. Девушки знакомы. Несколько лет назад супруга режиссера Константина Богомолова приезжала в прокуратуру Крыма, чтобы показать Поклонской клип «Няш-Мяш».

«Я всегда готова с Ксенией Собчак пообщаться, фотосессию сделать. Она обычная девушка, умная женщина. Специалист своего дела. Я не интересуюсь ее работой. Ничего плохого про нее сказать не могу».

Наталья Поклонская

Ранее Поклонская уже говорила, что не против того, чтобы Ксения Собчак записала с ней большое интервью. При этом встреча девушек пока так и не состоялась.

Напомним, что несколько месяцев назад Поклонская опубликовала кадры в соцсетях с фотосессии. В ответ Собчак заметила, что экс-прокурор Крыма «в игривом настроении». Поклонская сказала, что на светский трон Собчак не претендует и с «Кровавой барыней», а именно так называется телеграм-канал светской львицы, тягаться не намерена, сообщает RT.