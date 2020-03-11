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Миронов заявил, что артисты как гордые люди не станут просить милостыню

Художественный руководитель Государственного театра наций произнес речь на вручении премии благотворительного фонда «Артист» — «Признание».

Миронов заявил, что артисты как гордые люди не станут просить милостыню
Евгений Миронов (Фото: Globallookpress.com)

Как передает присутствующий на торжественном мероприятии корреспондент Teleprogramma.pro, в числе именитых гостей, посетивших церемонию вручения премии благотворительного фонда «Артист» — «Признание», были замечены 81-летняя Анна Шатилова, дочь ныне покойного артиста РСФСР Андрея Миронова — Мария Миронова-Менакер, Леонид Ярмольник, шоумен Игорь Верник, Ольга Казакова и многие другие.

Стоит отметить, церемония награждения проводилась во время речной прогулки на корабле Radisson. Обладателями памятных статуэток и денежной премии стали лауреаты из разных регионов России, в их числе не только артисты, но и работники театра и кино.

Премия фонда "Артист"
Мария Миронова, Игорь Верник и Евгений Миронов на вручении премии «Признание «. Фото: Екатерина Филиппова/ Teleprogramma.pro

«В этому году мы решили сделать все в форме вот такого застолья — посидеть одной семьей, потому что так оно и есть! Каждое следующее поколение вырастает, а новое приходит и учится… Сегодня мы с нашими кумирами, учителями посидим за одним столом и признаемся им в любви», — отметил Верник, обращаясь к присутствующим.

Поддержал его и Евгений Миронов. Народный артист России не стал скрывать: артисты — люди гордые, и с протянутой рукой они никогда стоять не станут. Даже в тех случаях, если будут находиться на грани выживания. Поэтому, как считает продюсер и сценарист, им нужно помогать — и это дело очень благородное.

Премия фонда "Артист"
Анна Шатилова не смогла пропустить мероприятие благотворительного фонда «Артист». Фото: Екатерина Филиппова/ Teleprogramma.pro
Премия фонда "Артист"
Анна Шатилова и Евгений Миронов. Фото: Екатерина Филиппова/ Teleprogramma.pro

В свою очередь, присутствующий на церемонии Леонид Ярмольник подчеркнул, что у деятелей искусства и кино должен быть своего рода профсоюз, который позаботиться об именитых и заслуженных артистах, снискавших признание и уважение своим трудом и талантом.

«Этой премией мы хотим признаться в любви тем, кто каждый день на протяжении нескольких десятилетий признавался со сцены в любви к театру, кинематографу, слову, зрителю. Мы хотим отметить успех главной роли этих людей в нашей жизни, в жизни страны, эпохи, культуры», — добавила Мария Миронова.

Премия фонда "Артист"
Вот такие памятные статуэтки получат лауреаты премии. Фото: Екатерина Филиппова/ Teleprogramma.pro

К слову, ранее сообщалось, что на церемонию награждения приедут артисты из разных уголков нашей страны — Тюмени, Дербента, Сарова, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Саратова, Абакана и даже Владивостока.

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