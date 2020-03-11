«Обострение после операции»: директор Леонтьева рассказал о самочувствии певца

Валерий Леонтьев был вынужден отменить несколько выступлений из-за проблем со здоровьем. У певца резко ухудшилось состояние, после чего он обратился к врачам.

Ситуацию прокомментировал концертный директор Валерия Леонтьева — Борис Чигирев. Он заверил, что с 70-летним музыкантом все в порядке. А сложившаяся сейчас ситуация — это последствия перенесенной еще в январе операции.

«Он делал операцию на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось», — прокомментировал 5-tv.ru Борис Чигирев.

Представитель артиста выразил надежду, что «это временное явление» и скоро исполнитель будет в норме.

Что касается отмененных концертов, то все они будут отработаны уже «через несколько дней».

Ранее Валерий Леонтьев рассказал, как ограбили его столичную квартиру. Воры вынести много ценных вещей, а вот награды певца не взяли. Певец уверен, что памятные вещи не тронули из-за «большого уважения», пишет сайт argumenti.ru.