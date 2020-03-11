Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение. Как сообщает ТАСС, 85-летнюю звезду театра и кино поместили в реабилитационный центр. Это плановая госпитализация, которая поможет всенародной любимице в восстановлении здоровья после неприятного инцидента осенью прошлого года. Напомним, актриса перенесла в октябре 2019 года инсульт и до конца еще не оправилась. Однако, как приводит слова представителей звезды vesti.ru, острых проблем у Талызиной нет, эта мера — очередной шаг на пути к выздоровлению после удара.

Валентина Талызина отметила 85-летие 22 января. Несмотря на почтенный возраст, звезда по-прежнему востребована в киноиндустрии. Ее до сих пор приглашают сниматься, а ее последними работами являются роли в фильмах «Новогодний папа», «Закрой глаза», сериалах «Верю не верю», «Кухня».

Но своим поклонникам актриса запомнилась по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Зигзаг удачи» и многим другим советским картинам. Всего за плечами актрисы более сотни ролей.