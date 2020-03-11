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«Пальмы дарили»: Наталья Поклонская рассказала о подарках в Госдуме

По словам депутата, от разумных презентов она никогда не отказывалась.

«Пальмы дарили»: Наталья Поклонская рассказала о подарках в Госдуме
Поклонская рассказала о подарках в Госдуме/http://globallookpress.com/

Депутат Наталья Поклонская рассказала о своей работе в Госдуме. Она отметила, что регулярно получает подарки от коллег. Причем порой неожиданные.

«Один раз стоит перешагнуть какую-то линию, и ты потом обратно не вернешься. Да, подарки были. Пальмы дарили. Ухаживания разные были. Это взятка, если за прокурором ухаживают? Это взятка, если за депутатом ухаживают и дарят сережки с бриллиантами, колечки. Это же женщине дарят. Как тут разграничить — женщина, депутат?»

Наталья Поклонская

По словам Поклонской, в этом вопросе надо полагаться на личное восприятие ситуации.

«Я понимаю, что за мной ухаживает молодой человек и дарит подарки. Он это делает не потому, что я что-то делаю по работе, а потому что я — женщина. Если это разумные подарки, то я никогда не отказываюсь», — сказала она.

В то же время она признала, что в Госдуме тяжелая атмосфера.

«Я, если честно, не очень люблю там находиться. Ну, пусть только никто не обижается. Это я так шучу», — заметила Наталья Поклонская, слова которой приводит RT.

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