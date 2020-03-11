«Пальмы дарили»: Наталья Поклонская рассказала о подарках в Госдуме

Депутат Наталья Поклонская рассказала о своей работе в Госдуме. Она отметила, что регулярно получает подарки от коллег. Причем порой неожиданные.
«Один раз стоит перешагнуть какую-то линию, и ты потом обратно не вернешься. Да, подарки были. Пальмы дарили. Ухаживания разные были. Это взятка, если за прокурором ухаживают? Это взятка, если за депутатом ухаживают и дарят сережки с бриллиантами, колечки. Это же женщине дарят. Как тут разграничить — женщина, депутат?»
По словам Поклонской, в этом вопросе надо полагаться на личное восприятие ситуации.
«Я понимаю, что за мной ухаживает молодой человек и дарит подарки. Он это делает не потому, что я что-то делаю по работе, а потому что я — женщина. Если это разумные подарки, то я никогда не отказываюсь», — сказала она.
В то же время она признала, что в Госдуме тяжелая атмосфера.
«Я, если честно, не очень люблю там находиться. Ну, пусть только никто не обижается. Это я так шучу», — заметила Наталья Поклонская, слова которой приводит RT.