Наталья Поклонская объяснила, почему 10 лет не отмечала день рождения

В этом году, 18 марта, она собирается отпраздновать свое сорокалетие.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в этом году планирует наконец отпраздновать свой день рождения. Напомним, что экс-прокурору Крыма 18 марта исполнится сорок лет.

Как заметила Наталья Поклонская, последний раз она праздновала день рождения, когда ей исполнилось 30 лет. После этого собраться с друзьями никак не получалось. Дело в том, что ее праздник совпадает с Днем независимости Крыма.

«Все никак у меня не получается отпраздновать день рождения. День независимости Крыма, так получалось, что съедал мой праздник. Но в этом году я планирую совместить два праздника. Приглашаю всех своих друзей. Будет вся наша крымская команда. Отметим сразу два праздника». Наталья Поклонская

Напомним, что ранее Наталья Поклонская занимала пост прокурора Крыма. В прошлом году она рассталась со своим супругом — заслуженным юристом Иваном Соловьевым. Брак распался буквально спустя год после начала семейной жизни, сообщает «RT».