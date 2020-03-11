Юбилей с осадком: Лариса Голубкина отметила праздник в компании друзей и внуков, но без дочери

Об этом в беседе с поклонниками сообщил актер Станислав Садальский, который лично поздравил именинницу с днем рождения.

Еще 9 марта народная артистка РСФСР Лариса Голубкина отпраздновала свой день рождения. Это событие вдова Андрея Миронова отметила в Центральном академическом театре Российской армии. Среди приглашенных гостей на импровизированном вечере присутствовали: Кира Прошутинская, Надежда Бабкина, супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой — шоумен Андрей Малахов и многие другие. Не смог пропустить торжество и Станислав Садальский. Актер лично поздравил именинницу с 80-летием. Позже в микроблоге артист поделился отчетными снимками с мероприятия.

В беседе с поклонниками Садальский уточнил, что 46-летняя Мария Голубкина не юбилее мамы так и не появилась. Зато поздравить Ларису Ивановну с днем рождения пришли ее внуки. Об этом также сообщил друг именинницы.

Как пишет 7days.ru, отношения между Ларисой и ее наследницей Марией складываются непросто. Так, в одном из интервью дочь артистки жаловалась на авторитарный характер звездной мамы. Напомним, что от Николая Фоменко Маша родила двоих детей: Анастасию и Ивана. Голубкина крайне редко распространяется о личном и внуках Ларисы Ивановны.

Напомним, что у ныне покойного Андрея Миронова осталась дочь Мария Миронова-Менакер от Екатерины Градовой. Наследница актера, как и ее отец, выбрала для себя творческую профессию. По стопам именитого деда пошел и внук народного артиста РСФСР — Андрей Миронов-Удалов. Юноша вместе с бывшим мужем Екатерины Климовой — Гелой Месхи — успел сняться в военной драме «Спасти Ленинград».