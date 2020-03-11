«Скоро свободного времени снова не будет»: Шепелев готовится к выходу на новую работу

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о планах на будущее. Как отметил гражданский супруг скончавшейся в 2015 году певицы Жанны Фриске, сейчас он безработный. В свободное время много читает.

«Что делают безработные? Правильно — много читают. Одни чтобы скрыть тревогу. А другие просто потому что всегда это любили и вот теперь самое время. Потому что совсем скоро свободного времени снова не будет». Дмитрий Шепелев

Отметим, что Шепелев пока не рассказывает, где он будет работать в будущем. Сейчас шоу «На самом деле», где он сделал себе имя, ведёт Тимур Еремеев. Ранее этот молодой человек утверждал, что является внебрачным сыном актёра Спартака Мишулина. Он, напомним, ушел из жизни в 2005 году.

Добавим, что уже несколько лет Шепелев живет вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой. Совместных детей у пары пока нет. У девушки дочь от предыдущих отношений, а у Шепелева, как известно, сын от Жанны Фриске. Платону уже шесть лет. Он по-прежнему лишен возможности видеться с бабушкой и дедушкой.