Гарик Богомазов задолжал бывшей супруге шесть миллионов рублей по алиментам

Певец Гарик Богомазов, который ранее выступал в группе «Отпетые мошенники», задолжал бывшей жене Юлии шесть миллионов рублей по алиментам. От женщины у него совместная дочь Варвара, которую он знать не хочет.

Как рассказала Юлия, Богомазов был должен 280 тысяч рублей. Он вместо того, чтобы выплатить всю сумму попросил сделать перерасчет. Надеялся, что будет платить меньше. Однако сумма в итоге значительно выросла. Она теперь равняется шести миллионам рублей.

Приставы провели повторную индексацию. При этом, как заверила Юлия, еще не учтены пени. Дело в том, что экс-солист «Отпетых мошенников» снова хочет обжаловать решение.

Кроме того, музыкант требует с Юлии компенсацию за моральный вред. Якобы бывшая жена очерняет его, что негативно сказывается на его имидже. Сама девушка говорит, что уже давно бы забыла музыканта, который не хочет общаться с дочкой, если бы он погасил перед ней все долги, сообщает «СтарХит».