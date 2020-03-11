«Мама продала себя в рабство»: Олег Алмазов рассказал о жизни родительницы в Америке

Актер и звезда сериала «Тайны следствия» Олег Алмазов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей непростой юности. Денег на жизнь в семье катастрофически не хватало.

Отец с его мамой развелся, когда актер был еще маленьким. Чтобы хоть как-то выжить, мать Алмазова на два года уезжала работать в Америку. Делала она это не от хорошей жизни.

«Мама продала себя в рабство. Тогда в девяностых годах были фирмы, которые делали поддельные приглашения в Америку. Визу давали одному человеку из ста. Она поехала работать бебиситтером — няней. У нее там отобрали паспорт. Хотя я считаю, это был все-таки светлый момент в ее жизни. Годы в Америке были счастливыми для нее. Она хоть что-то зарабатывала».

Олег Алмазов

Через какое-то время мать стала присылать Олегу деньги из США. «Приходили по сто долларов. Но для меня это были баснословные деньги. Я работал уже в те годы на радио. Параллельно учился на четвертом курсе театрального института. Я хотел себе доказать, что могу сам зарабатывать на жизнь», — сказал актер.