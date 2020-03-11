«Лучше быть здоровым»: Плющенко предложил закрыть границу для стран с коронавирусом

Недавно правительство Москвы заявило об отмене массовых мероприятий (со сбором человек свыше пяти тысяч) из-за опасности заражения коронавирусом. Евгений Плющенко поддержал это решение, даже несмотря на то, что сам отложил отпуск и потерял в деньгах.

Олимпийский чемпион признал, что теперь под вопросом проведение ледового шоу «Россия, вперед!», где он должен был принять участие в конце марта. Кроме того, он отменил свое представленияе в Чехии и Италии из-за вспышки коронавируса, а также перенес свой с Рудковской отпуск.

«Лучше быть здоровым, чем заработать какую-то копейку. Остаемся в Москве и ждем вакцину. Я считаю, это правильный шаг», — сказал он изданию Sport24.

Кроме того, спортсмен предложил вообще закрыть границу со странами, где зафиксирована вспышка болезни. То, что из России в Китай до сих пор курсируют самолеты, он назвал «полным бредом».