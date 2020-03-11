«Захотел очиститься»: Кокорин продал элитные машины с номерами «ВОР» и «ХАМ»

Футболист Александр Кокорин, который сейчас выступает за команду «Сочи», в интервью блогеру Евгению Савину признался, что избавился от своих дорогих автомобилей. Как известно, у него в автопарке был роскошный «Гелендваген» стоимостью 75 миллионов рублей. Буквы на госномере образовывали аббревиатуру «ВОР». Еще один дорогой автомобиль — «Ламборджини». На нем были номера с буквами «ХАМ».

«Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porsche и «ламба». В один день всё забрали». Александр Кокорин

Правда, футболист не стал рассказывать о судьбе еще одного своего дорогого автомобиля –«Бентли». На номерах этой машины значились буквы «КАА» — инициалы форварда.

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Отметим, что Александр Кокорин после отбывания наказания в колонии сейчас играет в команде «Сочи». В первой же официальной игре за новый клуб он забил гол. Во второй встрече ему отличиться не удалось. Впрочем, это не помешало его команде победить екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0.