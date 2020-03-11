Из «Бутырки» отпустили банкира, который обманул Пугачеву на миллионы долларов

Известный российский банкир Олег Рафанович освободился из следственного изолятора «Бутырка». Ранее он был арестован, но следователи изменили ему меру пресечения, что и позволило мужчине оказаться на свободе.

Олег Рафанович около пятнадцати лет назад «кинул» на огромную сумму Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Он занял у нее более шести миллионов долларов, но деньги, как позже выяснилось, отдавать вовсе не собирался.

Адвокаты супруги телеведущего Максима Галкина дело без внимания не оставили. Они обратились в суд. Вскоре имущество банкира было арестовано и реализовано, чтобы расплатиться с долгами перед исполнительницей.

Олег Рафанович был объявлен в международный розыск еще в 2015 году. Он обвинялся в растрате в особо крупном размере. Как утверждает следствие, в 2007-2008 годах банкир выдал в кредит более 38 миллионов рублей фирмам-однодневкам, аффилированных с ним. Все это привело к краху банка, где он занимал высокий пост, сообщает портал lenta.ru.