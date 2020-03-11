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Татьяна Тарасова поделилась снимком, на котором ей всего 16 лет

Сейчас прославленной наставнице уже 73 года.

Татьяна Тарасова поделилась снимком, на котором ей всего 16 лет
Тарасова показала, как выглядела в 16 лет/http://globallookpress.com/

Тренер 73-летняя Татьяна Тарасова в Instagram разместила снимок, который был сделан более полувека назад. На фотографии ей всего 16 лет.

«16 лет. А фотограф Алеша Мишин. На сборе сборной в Леселидзе».

Татьяна Тарасова

Напомним, что Татьяна Тарасова считается одним из самых выдающихся российских тренеров по фигурному катанию. Она подготовила целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Сама она является мастером спорта международного класса. Татьяна Тарасова дочь легендарного хоккейного наставника Анатолия Тарасова.

Тренер известна своими резкими, но правдивыми высказываниями. Последний крупный скандал вокруг нее связан с именем олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой. Тарасова высказалась после новостей о приостановке карьеры Загитовой. Это не понравилось Этери Тутберидзе, наставнице олимпийской чемпионки. В итоге в скандал были втянуты многие известные фигуристы. Среди них оказались и Евгений Плющенко и Алексеем Ягудиным.

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