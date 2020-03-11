Гарик Мартиросян вспомнил, как хотел баллотироваться в парламент Армении

Свою кандидатуру он в итоге снял с выборов.

Шоумен Гарик Мартиросян в YouTube–шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе» вспомнил, как собирался баллотироваться с подачи своего брата в парламент Армении. Дело происходило в 2007 году.

Как отметил Мартиросян, история получилась очень смешной и забавной. Принять участие в будущих выборах его попросил брат, который решил создать молодежную общественную организацию. В итоге возникла целая партия.

Как отметил Мартиросян, брат пришел к нему и заявил, что их никто не знает и для привлечения внимания необходимо задействовать видного человек. Им-то и стал популярный в Армении и России юморист. Брат начал на каждом углу рассказывать, что к ним в партию вступил шоумен. Сам Мартиросян отметил, что депутатом становиться вовсе не планировал.