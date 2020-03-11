«Мы не знаем причин смерти»: дизайнер Марина Голомаздина потеряла новорожденного сына

Ребенок не прожил и суток после появления на свет.

У известного дизайнера и основателя бренда женской одежды 12Storeez Марины Голомаздиной умер новорожденный малыш. Об этом она сообщила в личном блоге. Девушка долгое время молчала о своем горе, однако под напором подписчиков, которые все 9 месяцев внимательно следили за развитием ее беременности, бизнес-леди решилась рассказать о своем горе.

Девушка рассказала, что беду ничего не предвещало – беременность проходила хорошо, патологий не наблюдалось. Роды тоже начались обычно, однако спустя 11 часов с начала процесса, врачи почему-то приняли решение сделать ей кесарево. Мальчик по имени Арон родился 6 марта вечером и прожил всего 16 часов, потом его сердечко неожиданно прекратило биться.

«Мы не знаем причин смерти, вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца», — сказала Марина.

Дизайнер попросила, чтобы ее с мужем Робертом не тревожили лишний раз с вопросами, поскольку они очень тяжело переживают эту трагедию.