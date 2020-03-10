«Почему Оксана не выходит на связь?»: Джигана подозревают в избиении жены

Поклонники заподозрили Джигана в избиении Оксаны Самойловой. Напомним, в воскресенье, 8 марта, общественность узнала о проблемах в семье модели и известного рэпера. Считавшаяся ранее идеальной семья едва не распалась из-за проблем с наркотиками у многодетного отца. Устименко оказался на лечении в американской элитной клинике, пребывание в которой обходится в 200 тысяч рублей в день. Самойлова же засобиралась в Россию.

Подписчики супругов, тем временем, бьют тревогу. С момента госпитализации Джигана Оксана ни разу не вышла со своей аудиторией на связь. Единственным комментарием от нее стало сообщение «Не хочу просыпаться в этот мир». Многочисленные фолловеры заподозрили главу семейства в избиении. «Джиган, куда ты дел Оксану? Что с ней?», «Почему Оксана не выходит на связь?», «Денис, что с женой?», «10 миллионов подписчиков умоляют Самойлову простить мужа», «С кем остались дети?», «Правда, что ты избил жену?», — спрашивают они.

Сам герой информационной повестки предпочитает на многочисленные вопросы не отвечать, размещая в социальных сетях один пост за другим. Одним из последних стало трогательное видео, на котором Самойлова и Джиган резвятся на Бали. «Моя муза», — подписал любящий муж ролик.