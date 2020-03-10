«Ничего страшного не вижу»: Шаляпин не паникует из-за падения курса рубля

36-летний Прохор Шаляпин решил не паниковать из-за падения курса рубля. Об этом певец рассказал порталу Teleprogramma.pro. Как только стало известно о том, что позиции российской валюты стремительно падают, Прохор обратился к своему другу-экономисту. Тот поспешил успокоить товарища и заявил, что в скором времени доллар подешевеет вновь, поэтому принимать кардинальные решения все же не стоит.

«Пока ничего слишком страшного я не вижу. Недвижимость не будет дорожать, это очень медленно происходит, если кто-то боится этого», — акцентировал внимание он.

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Шаляпин также подметил, что лично он сильнее всего переживает за пенсионеров. Он уверен – именно по возрастным россиянам падение рубля ударит сильнее всего, поскольку они наименее защищены. Прохор надеется, что продукты первой необходимости значительно дорожать не будут, а значит, голодными люди не останутся.

«Мы все переживем, я позитивно настроен. Все будет хорошо», — замотивировал он на оптимизм.