Прохор Шаляпин во время гастролей забрел в зону радиационной опасности

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram опубликовал снимок из Чернобыльской зоны отчуждения. Музыкант в эти дни находится на гастролях. На кадре исполнитель запечатлел себя около таблички, надпись на которой гласит: «Радиационная опасность. Вход и въезд запрещен. Ведется фотосъемка».

«На пути к любимому зрителю пришлось проехать Чернобыльскую зону отчуждения. Жуткие места». Прохор Шаляпин

Отметим, что не так давно стало известно о новом увлечении исполнителя. Во время отпуска певца часто видели в обществе эмигрантки из России, которая сейчас живет в Канаде. О женщине известно, что она не бедна. Проживает уже много лет в Оттаве. У нее в Северной Америке сеть юридических контор.

Сам исполнитель слухи о своем новом романе пока не комментирует. После расставания с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской он ушел в тень. Между тем, по слухам, именно богатая канадка оплачивала все его счета и проживание в дорогих отелях.