«Благодаря мужу попала в лето»: Стриженова провела уикенд на Черном море

Такой сюрприз актер подготовил для своей супруги на Международный женский день.

Александр Стриженов решил порадовать возлюбленную нематериальным подарком к 8 Марта. Так, готовясь к Международному женскому дню, продюсер и сценарист заранее купил билеты, определившись, куда он повезет жену. Примечательно, что телеведущей пришелся по душе такой подарок мужа. 51-летняя Екатерина Стриженова поделилась своими впечатлениями с поклонниками на личной страничке в Instagram.

Как выяснилось, Александр вывез возлюбленную в Крым. Таким образом, телеведущая в марте побывала на Черном море. К слову, супругам очень повезло с погодой. Так, приехав в Ялту, Екатерина смогла сменить привычное пальто на жакет, длинную юбку и практичные кроссовки на шнуровке. Температура воздуха в городе прогрелась до +24 °С.

«Благодаря мужу!! Подарок на 8 Марта… Попала в лето, +24 °С», — отметила Стриженова.

Помимо того, что Екатерина с супругом побывали в Ялте, они также посетили Севастополь и Балаклаву. Телеведущая полакомилась свежей рыбой в местном ресторане, не став скрывать, что благодаря поездке она зарядилась положительными эмоциями. В путешествие Стриженовы отправились без 19-летней дочери Александры и годовалого внука Пети, который остался с родителями. Наследника знаменитости подарила ее старшая дочка — Анастасия. Телеведущая во время мини-отпуска отвлеклась от съемок и светских мероприятий.