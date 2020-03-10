«Гагарина упорно избегает экспертизы»: Кормухина высказалась о скандале вокруг «Кукушки» Цоя

Певица Ольга Кормухина в Instagram прокомментировала недавнее письмо своей коллеги Полины Гагариной. В нем, напомним, звезда заявила, что Александр Цой разрешил всем петь «Кукушку». Причем она опубликовала документ, который об этом свидетельствует. Ранее Кормухина обвинила Гагарину, что та украла ее аранжировку данной композиции.

Как отметила Кормухина, в письме есть утверждения от имени пяти лиц, но подписано оно одним — Александром Цоем. Кроме того, певица вообще сомневается, что письмо писал сын Виктора Цоя. По ее словам, у мужчина, даже если это и так, избирательная память.

«Либо он говорит неправду, что меня сильно печалит, ибо у меня есть документы, подписанные им лично и говорящие об обратном. И мы их представим в суде». Ольга Кормухина

Также она отметила, что Полина Гагарина упорно избегает судебной экспертизы. Она придумывает иски в адрес Кормухиной, которые, как считает последняя, не имеют отношения к сути дела.