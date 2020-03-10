«Гагарина упорно избегает экспертизы»: Кормухина высказалась о скандале вокруг «Кукушки» Цоя

Певица Ольга Кормухина в Instagram прокомментировала недавнее письмо своей коллеги Полины Гагариной. В нем, напомним, звезда заявила, что Александр Цой разрешил всем петь «Кукушку». Причем она опубликовала документ, который об этом свидетельствует. Ранее Кормухина обвинила Гагарину, что та украла ее аранжировку данной композиции.
Как отметила Кормухина, в письме есть утверждения от имени пяти лиц, но подписано оно одним — Александром Цоем. Кроме того, певица вообще сомневается, что письмо писал сын Виктора Цоя. По ее словам, у мужчина, даже если это и так, избирательная память.
«Либо он говорит неправду, что меня сильно печалит, ибо у меня есть документы, подписанные им лично и говорящие об обратном. И мы их представим в суде».
Также она отметила, что Полина Гагарина упорно избегает судебной экспертизы. Она придумывает иски в адрес Кормухиной, которые, как считает последняя, не имеют отношения к сути дела.
«Есть факт заимствований из моей аранжировки «Кукушки» или нет?! И ответ может дать только судебная экспертиза. Посудите сами! Кого-нибудь обвиняют в воровстве. А он не виновен. Тогда сам обвиняемый будете громче всех требовать экспертизы! Так почему Гагарина так упорно ее избегает?» — задалась вопросом Ольга Кормухина.