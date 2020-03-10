Рамзан Кадыров наградил дочь медалью после показа мод в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил свою дочь Айшат, которая в феврале принимала участие в показе мод в столице Франции — Париже. Девушка награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Айшат получила не так давно престижную медаль из рук руководителя администрации Чечни Ибрагима Закриева.

В пресс-службе администрации главы Чечни отметили, что Айшат внесла вклад в популяризацию народных обычаев и традиций. Кроме того, благодаря ей идет развитие культуры и искусства Чечни.

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Как отметил Закриев, своей коллекцией, показанной в столице Франции при большом количестве зрителей, Айшат постаралась передать неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но при этом гордой и загадочной.

Добавим, что данная награда была впервые вручена в Чеченской Республике в 2004 году. Ее обладателями становятся те, кто вносит свой вклад в развитие республики, а также действуют во благо Чечни и ее жителей.