Олег Майами признался, что из-за конфликта с Фадеевым пережил сложный момент

Певец Олег Майами в интервью YouTube-каналу «Вместе» высказался о своем конфликте с Максимом Фадеевым. Напомним, что одно время продюсер даже говорил, что не разрешает исполнителю петь песни, которые он для него сочинил. Позже он сменил гнев на милость.

Как отметил Олег, у него тогда был самый сложный момент в его жизни. Он ни с кем не выходил на связь. Музыкант находился в депрессии.

больше по теме Олег Майами резко отреагировал на слухи о романе с Глюкозой Ранее певица прокомментировала домыслы о разводе с мужем.

По словам Олега Майами, он был вынужден отменить большинство концертов и «уйти в Интернет», что, впрочем, не принесло ему счастья.

«Я растоптал себя этим временем. Чем больше существовал мой YouTube-канал, тем больше я себя уничтожал. Меня вытащила музыка». Олег Майами

Как добавил исполнитель, он в какой-то момент понял, что был неправ и принес официальные извинения Максиму Фадееву, которого до этого оскорбил на всю страну. Кстати, сам музыкант считает, что причиной его конфликта с продюсером стали натянутые отношения с экс-директором бренда MALFA.