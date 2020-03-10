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«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву и Аллегрову»: Долина поблагодарила сахалинцев

Звезда выступила с триумфом на фестивале «Утро Родины».

«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву и Аллегрову»: Долина поблагодарила сахалинцев
Долина поблагодарила жителей Сахалина за концерт/http://globallookpress.com/

Певица Лариса Долина оригинально поблагодарила жителей Сахалина за теплый прием, который они устроили ей на концерте в рамках фестиваля «Утро Родины».

«Спасибо, что позвали меня, а не Пугачеву и Аллегрову».

Лариса Долина

Отметим, что на сольном концерте звезды 9 марта собралось порядка трех тысяч зрителей. Многие заметили, что звезда отечественной эстрады находится в прекрасной форме. Кстати, на ее концерте появился даже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Для зрителей Лариса Долина пела вживую. Она исполнила все свои главные хиты, включая такие композиции, как «Половинка» и «Погода в доме».

Особенно трогательный момент произошел, когда яркая исполнительница запела песню «До свидания». Зрители достали свои сотовые телефоны с включенными фонариками. В первых рядах были и губернатор Лимаренко, который, судя по всему, является большим поклонником творчества Ларисы Долиной.

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Алла ПугачеваИрина АллегроваЛариса ДолинаСахалин
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