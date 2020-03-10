Елена Север во время танцев с Дмитрием Дюжевым обронила сережку

Как отметила певица, она испытала не самые приятные эмоции в этот момент.

Певица Елена Север в Instagram рассказала, что принимала участие в праздничном шоу-концерте модельера Валентина Юдашкина. Он был показан в праздничные дни на телеканале «Россия-1».

«Мне очень интересно, кто-то заметил, как у меня отлетела сережка при резком развороте? Хорошо, что это было в конце выступления! Не очень приятное ощущение на сцене что-то обронить. А потом не знать, наступишь ли сам на это, или твой партнер!» Елена Север

Отметим, что новое шоу Валентина Юдашкина посетили многие звезды российского шоу-бизнеса. На концерте, в частности, были Алсу, Валерия, Глюкоза, Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум.

Добавим, что супруг Елены Север — известный продюсер и бизнесмен Владимир Киселев. Именно этот человек является хозяином контрольного пакета акций «Русской медиагруппы», в которую входят многие популярные радиостанции страны. Несколько лет назад произошел скандал, когда основные награды на премии «Золотой граммофон» получили Елена Север и сыновья Киселева — молодые певцы ЮрКисс и ВладиМир.