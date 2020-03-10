Карина Мишулина объяснила, почему никогда не согласится на эксгумацию тела отца

В этом году исполнится 15 лет, как Спартак Мишулин ушел из жизни.

Дочь актера Спартака Мишулина, который ушел из жизни летом 2005 года, Карина, объяснила, почему никогда не согласится на эксгумацию тела отца. Напомним, что после его смерти актер Тимур Еремеев уверял, что является его незаконнорожденным сыном.

Как отметила Карина Мишулина, если бы она жила в другой стране, где все законы исполняются четко, где богатый и сильный не всегда прав, то, возможно, следовало бы провести эксгумацию тела Спартака Мишулина, чтобы раз и навсегда остудить пыл всех самозванцев.

«В нашей стране я никогда не позволила бы это делать, потому что не верю тем людям, которые делали бы исследования».

Карина Мишулина

Как заметила Карина, в ее жизни был период, когда вокруг ее имени ходило много сплетен. Некоторые даже утверждали, что якобы она делала не раз аборты. Она в шоке от того потока лжи, который на нее обрушился.

Сегодня, как она сказала, вся история вокруг ее отца позади. У нее имеется официальная бумага, что Тимур Еремеев — не ее брат. ДНК-тест показал, что со Спартаком Мишулиным новый ведущий программы «На самом деле» не родственник. При этом девушке обидно, что некоторые журналисты упорно продолжают называть мужчину ее братом, сообщает портал Dni.ru.